ФОТО: Задержанный в Нарве по подозрению в шпионаже является 20-летним жителем Кингисеппа, ранее учившимся в Эстонии. Интервью с матерью

По данным портала 47news, по подозрению в кибер-шпионаже спецслужбы Эстонии задержали 20-летнего студента из Кингисеппа.

В два часа пополудни 13 ноября состоится встреча сотрудника посольства России в Эстонии с задержанным по подозрению в подготовке хакерской атаки 20-летним жителем Кингисеппа Алексеем Васильевым. Об этом рассказали 47news российские дипломаты в Эстонии поздно вечером 10 ноября. Немногим ранее эту просьбу российского представительства удовлетворила Государственная прокуратура Эстонии.

Васильев содержится в таллиннском арестантском доме. Там же пройдет встреча. Внешне, это изолятор при полицейском участке. Условия нормальные. По эстонскому законодательству, он имеет право звонить священнику, адвокату и дипломату.

Насколько пока известно, Алексей с 16 до 19 лет учился в эстонском колледже. "Потом год работал в России, в 19 лет вернулся и поступил в институт на программиста", — рассказали в посольстве. В Эстонии находится по ученическому виду на жительство.

В социальной сети VKontakte у Васильева 176 друзей, многие из которых — из Эстонии.

Судя по странице Алексея в "ВКонтакте", он не пропускал компьютерные новинки, увлекается киберспортом, в частности, компьютерной игрой-стрелялкой Counter-Strike. Неравнодушен к творчеству екатеринбургской певицы Монеточка, которую называют интернет-феноменом и интересуется сноубордом. Из книг предпочитает научную фантастику и увлекался ди-джейством.

Когда 47news.ru спросил собеседников в ФСБ о теоретическом отношении ведомства к этой истории, там лишь сдержанно улыбнулись: "Наступила осень, наши соседи устроили очередную PR-акцию. О

серьезном здесь говорить неуместно".

С 38-летней матерью Алексея, Еленой Песовец, посольство уже разговаривало. Она тоже жительница Кингисеппа. "В понедельник она приехать не сможет, у нее просрочен загранпаспорт. Когда она его выправит, будем думать, как помочь со скорейшим оформлением визы", — отметили дипломаты.

С Еленой поговорил и 47news. Ее эмоция сегодня понятна, поэтому мы не стали отнимать много времени, но все же начали с отвлеченного.

- Алексей окончил какой-то специализированный класс?

- Нет, обычную кингисеппскую школу. Девять классов. Затем поступил в колледж Силламяэ учиться на программиста. Потом на высшее в Кохтла-Ярве. Планировал работать по профессии, — ответила она.

- А почему в Петербурге не стал поступать?

- В Питере обучение платное, а в Эстонии бесплатное.

- Но работать, строить карьеру собирался в России?

- Он еще не думал об этом, хотел получить высшее образование, а там уже выбирать.

- С эстонским языком проблем у Алексея не было?

- Эстонский плохо знает. А в Силламяэ и в Кохтла-Ярве обучение на русском. Эстонский сдавать при поступлении не нужно было.

- Компьютеры — его главное увлечение?

- Да, увлекался компьютерами. Но друзей у него, как у каждого парня, — одноклассники, одногруппники. Не курит, не употребляет алкоголь, не гуляет. Каждые выходные приезжал. У него два брата есть. Все время дома с ними.

- А жил на стипендию или подрабатывал где?

- Получал стипендию, и я ему денег давала. Как и все студенты.

- С сыном говорили?

- Связи нет. Возможности увидеться нет. Делаю документы. Знаю только одно: мой сын — не преступник.

Арестованный в Нарве на прошлых выходных сотрудниками Полиции безопасности 20-летний мужчина подозревается в том, что является агентом ФСБ.

Мужчина является гражданином РФ и подозревается в направленной против ЭР деятельности ненасильственного характера и подготовке киберпреступления. По данным КаПо, целями его деятельности должны были стать госучреждения Эстонии.

Подозрения выдвинуты по статьям 216/1 и 233. Статья 233 рассматривает совершенное иностранцем преступление ненасильственного характера против независимости и суверенитета или территориальной целостности ЭР и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до 15 лет.

Статья 216/1 рассматривает подготовку киберпреступления, то есть создание или адаптацию устройства или компьютерной программы, при помощи чего можно было получить доступ к компьютерным системам.