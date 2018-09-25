ФОТО: Задержанный в Финляндии за отмывание денег — Борис из Пайде, пытавшийся втридорога продать свой дом

В финских СМИ писали, что Ильичев продавал свой дом в Пайде, построенный в 2008 году. Фотограф Delfi побывал на месте — дом стоит пустой. Как известно, дом площадью в 150 квадратных метров был выставлен на продажу два года назад по нереальной для такого маленького города цене — целых 135 000 евро. Естественно, по такой цене его так никто и не купил.

Программа Pealtnägija на своей странице в Facebook написала, что Ильичев когда-то работал водителем при горуправе Пайде и входил в правление местной украинской культурной организации. Знакомы описывают его как простого работягу, а культурной деятельностью он якобы уже давно не занимался.

Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что ставшее объектом масштабной полицейской операции предприятие Airiston Helmi Oy было основано с целью отмывания полученных за границей преступным путем денег.

На Ильичева записаны некоторые телекоммуникационные услуги фирмы. Также его автомобиль был замечен на территории, принадлежащей фирме, во время обыска. В Финляндии у эстонца фирм нет. В Эстонии же мужчина является членом правления небольшого объединении, которое в качестве рода своей деятельности указывает защиту национальной культуры Украины и обмен культурным опытом.