25.09.2018, 21:22

ФОТО: Задержанный в Финляндии за отмывание денег — Борис из Пайде, пытавшийся втридорога продать свой дом

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rus.delfi.ee
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Turu saarestiku rahapesujuhtumi Eesti kahtlusaluse elu Paides Foto: Taavi Sepp

Сегодня поступило сообщение, что среди задержанных за отмывание денег в Финляндии — 51-летний гражданин Эстонии. Этим лицом является Борис Ильичев из Пайде, который ранее работал, например, водителем при Пайдеской горуправе.

В финских СМИ писали, что Ильичев продавал свой дом в Пайде, построенный в 2008 году. Фотограф Delfi побывал на месте — дом стоит пустой. Как известно, дом площадью в 150 квадратных метров был выставлен на продажу два года назад по нереальной для такого маленького города цене — целых 135 000 евро. Естественно, по такой цене его так никто и не купил.

Программа Pealtnägija на своей странице в Facebook написала, что Ильичев когда-то работал водителем при горуправе Пайде и входил в правление местной украинской культурной организации. Знакомы описывают его как простого работягу, а культурной деятельностью он якобы уже давно не занимался.

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На Ильичева записаны некоторые телекоммуникационные услуги фирмы. Также его автомобиль был замечен на территории, принадлежащей фирме, во время обыска. В Финляндии у эстонца фирм нет. В Эстонии же мужчина является членом правления небольшого объединении, которое в качестве рода своей деятельности указывает защиту национальной культуры Украины и обмен культурным опытом.

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