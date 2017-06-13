ФОТО: Зачем в Рокка-аль-Маре ремонтируют нормальную дорогу?

В редакцию обратился житель Таллинна, обеспокоенный тем, что в ходе ремонта дороги на Вабаыхумуузеуми теэ в Рокка-аль-Маре была демонтирована также прилегающая к ней дорожка для пешеходов, велосипедистов и т. п., которая вроде бы в ремонте не нуждалась.

”Разве у города есть лишние деньги, чтобы ремонтировать и нормальные дороги?”, — спрашивает читатель.

По словам представителя городской канцелярии Яна Рыымуссаара, строитель действует в соответствии с утвержденным проектом. ”В рамках работ по реконструкции будут благоустроены 6,5-метровая проезжая часть с полосами 1+1 и 4-метровая дорога для легкого движения, а также построена парковка на 48 мест”, — сказал он.



Также будет возведено расширение, которое позволит автобусам подъезжать ближе к школе. На проезжай части будут установлены пороги, а на пешеходных переходах — разделительные островки, а также рельефные плиты и специальное освещение для облегчения передвижения людей с недостатками зрения. Приведут в порядок и канализацию сточных вод.