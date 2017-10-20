ФОТО: Зачем у ИТ-агентства ЕС в Таллинне возводят массивную стену?

Перед зданием Европейского ИТ-агентства в Таллинне идет возведение массивной бетонной стены, что уже стало темой для пересудов.

По словам представителя заказчика здания Riigi Kinnisvara AS, речь идет о несущей внешней стене будущего здания парковки. На эскизе видно, что большая часть бетонной стены расположится под землей, хотя забором территория главного здания огорожена все-таки будет.

Eskiis: RKAS

Историк Яак Юске опубликовал в соцсетях фото строительства и сыронизировал, не собираются ли в Таллинне построить местную Берлинскую стену?