ФОТО: Забудьте про белого лося. На Хийумаа появился белый дрозд

Albinootilise musträstas. Hiiumaa Foto: Maalehel lugeja foto

На этой неделе многих поразило видео, запечатлевшее белого лося в шведском лесу. Между тем, читатель Maaleht застал сегодня в своем саду на Хийумаа абсолютно белую птицу — только желтые кружки вокруг глаз.