18.08.2017, 20:45

ФОТО: Забудьте про белого лося. На Хийумаа появился белый дрозд


rus.delfi.ee
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Albinootilise musträstas. Hiiumaa
Albinootilise musträstas. HiiumaaFoto: Maalehel lugeja foto

На этой неделе многих поразило видео, запечатлевшее белого лося в шведском лесу. Между тем, читатель Maaleht застал сегодня в своем саду на Хийумаа абсолютно белую птицу — только желтые кружки вокруг глаз.

Albinootilise musträstas. Hiiumaa Foto: Maalehel lugeja foto


По словам орнитологов, это дрозд-альбинос. Птиц с отклонениями в расцветке в Эстонии замечали уже неоднократно. Например, в Эмайыги как-то плавал селезень-альбинос, на Сааремаа видели белую трясогузку, а в Рейу, находящемся рядом с Пярну, сороку-альбиноса с птенцами-альбиносами, в Таллинне недавно видели белую ворону.

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