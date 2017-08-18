ФОТО: Забудьте про белого лося. На Хийумаа появился белый дрозд

На этой неделе многих поразило видео, запечатлевшее белого лося в шведском лесу. Между тем, читатель Maaleht застал сегодня в своем саду на Хийумаа абсолютно белую птицу — только желтые кружки вокруг глаз.
По словам орнитологов, это дрозд-альбинос. Птиц с отклонениями в расцветке в Эстонии замечали уже неоднократно. Например, в Эмайыги как-то плавал селезень-альбинос, на Сааремаа видели белую трясогузку, а в Рейу, находящемся рядом с Пярну, сороку-альбиноса с птенцами-альбиносами, в Таллинне недавно видели белую ворону.
Narva, Квартира, 74 800 EUR
Tallinn, Квартира, 58 900 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (2)