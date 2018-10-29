29.10.2018, 14:42

ФОТО: "За покой и безопасность!" Обсудить судьбу рынка Паэ со старейшиной Ласнамяэ пришло более 200 человек

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rus.delfi.ee
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ФОТО: "За покой и безопасность!" Обсудить судьбу рынка Паэ со старейшиной Ласнамяэ пришло более 200 человек
Foto: Maria Jufereva Facebook

25 октября на территории рынка Паэ состоялась встреча представителей районной управы Ласнамяэ с жителями микрорайона Паэ. В ходе встречи был представлен проект будущего променада Паэ, который, как говорила ранее Delfi старейшина района Мария Юферева, посодействует улучшению ситуации с безопасностью в микрорайоне.

Юферева сообщила в Facebook, что на встречу пришло более 200 человек. ”Рассказали и показали проект променада Паэ, строительство которого запланировано в 2019 году. На встречу пришло более 200 человек”, — написала старейшина и опубликовала фотографии с мероприятия.

Жители Паэ ратуют за покой и безопасность в микрорайоне

Как сообщает управа, во встрече приняли участие и сотрудники Муниципальной полиции, которые ответили на вопросы, касающиеся общественного порядка.

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К моменту начала встречи у палатки управы собралось более 200 человек. Старейшина района Мария Юферева рассказала собравшимся, как в ближайшее время изменится территория рынка Паэ.

Видимые реконструкционные работы по адресу Паэ 76 и 78 уже начались. В скором времени на месте небольших амортизированных помещений появятся два новых просторных сетевых магазина с более широким ассортиментом товаров. Согласно предварительным планам застройщика работы закончат к весне 2019 года.

Также проектом предусмотрена реконструкция пешеходной зоны, которая соединяет рынок Паэ с улицей Смуули. На протяжении всего променада появится новое современное освещение, асфальтовое покрытие, зоны для отдыха, скамейки, и двухуровневое озеленение в виде кустов и деревьев. ”Строительство парка было отложено на год из-за возникших разногласий, но ситуацию удалось разрешить и в столичном бюджете на следующий год предусмотрено выделение средств на капитальный ремонт пешеходной улицы на Паэ”, — сказала Мария Юферева.

Помимо обсуждения внешних изменений микрорайона жители отметили ситуацию с нарушением общественного порядка в этой части района. ”В последнее время озабоченность жителей по поводу безопасности на улицах возросла. Темная и неблагоустроенная территория действующего рынка притягивает сомнительных личностей со всей округи. Строительство хорошо освещённого променада должно не только преобразить Паэ визуально, но и поспособствовать вытеснению сомнительных лиц и любителей горячительного с данной территории”, — добавила старейшина Ласнамяэ.

Управа Ласнамяэ продолжит регулярные встречи с жителями микрорайонов Ласнамяэ, чтобы ознакомиться с проблемами и поделиться планами развития конкретной области.

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