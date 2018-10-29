ФОТО: "За покой и безопасность!" Обсудить судьбу рынка Паэ со старейшиной Ласнамяэ пришло более 200 человек

Юферева сообщила в Facebook, что на встречу пришло более 200 человек. ”Рассказали и показали проект променада Паэ, строительство которого запланировано в 2019 году. На встречу пришло более 200 человек”, — написала старейшина и опубликовала фотографии с мероприятия.

Жители Паэ ратуют за покой и безопасность в микрорайоне

Как сообщает управа, во встрече приняли участие и сотрудники Муниципальной полиции, которые ответили на вопросы, касающиеся общественного порядка.

К моменту начала встречи у палатки управы собралось более 200 человек. Старейшина района Мария Юферева рассказала собравшимся, как в ближайшее время изменится территория рынка Паэ.

Видимые реконструкционные работы по адресу Паэ 76 и 78 уже начались. В скором времени на месте небольших амортизированных помещений появятся два новых просторных сетевых магазина с более широким ассортиментом товаров. Согласно предварительным планам застройщика работы закончат к весне 2019 года.