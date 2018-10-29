ФОТО: "За покой и безопасность!" Обсудить судьбу рынка Паэ со старейшиной Ласнамяэ пришло более 200 человек

Также проектом предусмотрена реконструкция пешеходной зоны, которая соединяет рынок Паэ с улицей Смуули. На протяжении всего променада появится новое современное освещение, асфальтовое покрытие, зоны для отдыха, скамейки, и двухуровневое озеленение в виде кустов и деревьев. ”Строительство парка было отложено на год из-за возникших разногласий, но ситуацию удалось разрешить и в столичном бюджете на следующий год предусмотрено выделение средств на капитальный ремонт пешеходной улицы на Паэ”, — сказала Мария Юферева.
Помимо обсуждения внешних изменений микрорайона жители отметили ситуацию с нарушением общественного порядка в этой части района. ”В последнее время озабоченность жителей по поводу безопасности на улицах возросла. Темная и неблагоустроенная территория действующего рынка притягивает сомнительных личностей со всей округи. Строительство хорошо освещённого променада должно не только преобразить Паэ визуально, но и поспособствовать вытеснению сомнительных лиц и любителей горячительного с данной территории”, — добавила старейшина Ласнамяэ.
Управа Ласнамяэ продолжит регулярные встречи с жителями микрорайонов Ласнамяэ, чтобы ознакомиться с проблемами и поделиться планами развития конкретной области.