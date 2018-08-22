22.08.2018, 09:12

ФОТО: Юри Ратас представляет Кальюлайд нового министра Рене Таммиста

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 21 pilti
Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня Рене Таммист вступит в должность министра предпринимательства и инфотехнологий. Для этого премьер-министр Юри Ратас передаст Керсти Кальюлайд заявление об уходе Урве Пало и представит президенту Таммиста.

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ФОТО: Юри Ратас представляет Кальюлайд нового министра Рене Таммиста

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Сегодня Рене Таммист вступит в должность министра предпринимательства и инфотехнологий. Для этого премьер-министр Юри Ратас передаст Керсти Кальюлайд заявление об уходе Урве Пало и представит президенту Таммиста.
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