ФОТО: Юри Ратас представляет Кальюлайд нового министра Рене Таммиста

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Сегодня Рене Таммист вступит в должность министра предпринимательства и инфотехнологий. Для этого премьер-министр Юри Ратас передаст Керсти Кальюлайд заявление об уходе Урве Пало и представит президенту Таммиста.