ФОТО: Юри Ратас представляет Кальюлайд нового министра Рене Таммиста

Сегодня Рене Таммист вступит в должность министра предпринимательства и инфотехнологий. Для этого премьер-министр Юри Ратас передаст Керсти Кальюлайд заявление об уходе Урве Пало и представит президенту Таммиста.
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”Казалось, что мы напрасно тратим время”. Участник курсов от Кассы по безработице разочарован уровнем преподавания
22.08.2018
Предприниматель и политик из Вырумаа Хенни Нассар владеет фирмой Förmann NT, которая занимается обработкой древесины и международными перевозками и предоставляет работу 50 человекам. Оборот фирмы более 4 млн евро. Нассар очень обеспокоен тем, что из-налоговой политики государства предприниматели вынуждены идти против своей совести, пишет Eesti Päevaleht.
Президент ЭР посмотрела в Нарве ”Кремлевских соловьев”, немного опоздав, но отжиматься не стала. ”Да-да, рядовой Кальюлайд”
22.08.2018
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая с 28 августа по 6 сентября, а потом еще пару недель в ноябре, будет жить в Нарве, в этот вторник побывала в приграничном городе, чтобы посмотреть нашумевший спектакль ”Кремлевские соловьи”, который называют главным культурным событием этого лета в Эстонии, но заняла свое место уже после начала действия.
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Vahetuse juht
DS SMITH PACKAGING ESTONIA AS
Tähtaeg: 26.08.2018
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