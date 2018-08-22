ФОТО: Юри Ратас представляет Кальюлайд нового министра Рене Таммиста

Сегодня Рене Таммист вступит в должность министра предпринимательства и инфотехнологий. Для этого премьер-министр Юри Ратас передаст Керсти Кальюлайд заявление об уходе Урве Пало и представит президенту Таммиста.
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Tähtaeg: 23.08.2018
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