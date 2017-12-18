ФОТО: Юри Ратас поприветствовал коллег из Латвии и Литвы на Балтийском вокзале

Сегодня утром перед ожидающими автобусов на Балтийском вокзале людьми открылось неожиданная картина — среди них находился и премьер-министр Эстонии Юрии Ратас с сопровождающими.

Дело в том, что в Таллинне сегодня проходит встреча премьер-министров стран Балтии, а началась она именно на Балтийском вокзале.

Премьер-министры обсудили тему региональной безопасности.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, все три государства придерживаются мнения, что миссия eFP (Enhaced Forward Presence — ”усиленное передовое присутствие”) является показательным примером того, как в этом году в страны Балтии и Польшу удалось привлечь силы из 20 государств-союзников, благодаря чему повысилась безопасность в регионе.

”Сотрудничество наших трех балтийских стран сыграло ключевую роль в рождении этого решения. Однако это не значит, что обеспечение безопасности на этом завершилось. Нам по-прежнему следует прилагать усилия, чтобы НАТО и дальше уделяло внимание нашему региону, чтобы и дальше обеспечивалось присутствие Альянса в странах Балтии”, — сказал Ратас на совместной пресс-конференции по окончании встречи.

Помимо вопросов обороны премьер-министры обсудили сотрудничество в рамках проектов из области энергетической инфраструктуры и развитие транспортного сообщения. ”Я искренне надеюсь, что к лету следующего года у нас будет вся необходимая информация, чтобы продвинуться вперед с синхронизацией электрических систем Балтии с материковой Европой”, — сказал премьер-министр.

Продолжится работа по созданию балтийско-финского регионального газового рынка. ”Стабильно функционирующий и тесно объединенный региональный газовый рынок означает эффективную конкуренцию и повышенную энергетическую безопасность”, — добавил Ратас.

Что касается железнодорожного проекта Rail Baltic, то здесь, по словам Ратаса, первостепенную важность имеет энергичное движение вперед. ”Кроме того, нам следует обеспечить финансирование проекта и в следующем бюджетном периоде Европейского союза”, — отметил премьер-министр Ратас.

В заключение премьер-министр Юри Ратас поблагодарил своих коллег из Латвии и Литвы за плодотворное сотрудничество во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза. ”Эстония хорошо справилась с председательством, и этот успех был достигнут в результате великолепного сотрудничества с нашими ближайшими друзьями”, — подытожил эстонский премьер-министр.

Встреча продолжится в формате совместного рабочего обеда, во время которого будут обсуждаться вопросы политики Европейского союза.