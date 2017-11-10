ФОТО: Юри Ратас и Яак Ааб посетили Батарейную тюрьму, судьба которой скоро решится

Премьер-министр Юри Ратас и министр государственного управления Яак Ааб посетили сегодня комплекс Батарейной тюрьмы, будущее которой кабинет министров начнет обсуждать в ближайшее время.

По словам премьер-министра Ратаса, для государства важно, чтобы комплекс, имеющий большую историческую и культурную ценность, не остался разваливаться, а был приведен в порядок. ”На заседании кабинета министров мы очень серьезно рассмотрим все предложения, и будем надеяться, что нам удастся найти решение, учитывающее как общественный интерес, так и возможности государства”, — пообещал он.

Ратас пояснил, что по большому счету выбор предстоит сделать между двух вариантов: оставить комплекс в собственности акционерного общества Riigi Kinnisvara или выставить его на аукцион. Вместе с тем он подчеркнул, что даже в случае продажи комплекс должен остаться открытым для осмотра и, по крайней мере частично, находиться в общественном пользовании.

По словам министра государственного управления Яака Ааба, детальная планировка Батарейной практически достигла этапа утверждения, поэтому настало время обсудить и вынести решение относительно будущего комплекса.

”Если комплекс будет приведен в порядок, его можно будет использовать по-разному: например, как место проведения досуга, с гостиницами и точками общепита. Мое главное желание — чтобы комплекс был приведен в надлежащий вид и остался в общественном пользовании. Если в ближайшее время его развитием никто не займется, комплекс нужно будет тщательно законсервировать и поддерживать его в приличном состоянии”, — сказал Ааб.

Батарейная является одним из самых масштабных эстонских архитектурно-исторических памятников, но поиск вариантов его развития, которые бы учитывали историческое прошлое комплекса, продолжается уже почти 20 лет. В последнее время началось активное приведение в порядок окрестностей комплекса.

Акционерное общество Riigi Kinnisvara активно занималось разработкой целостного решения для данного участка. В сотрудничестве с Таллинном была разрешена проблема подъездных путей и построена улица Каларанна. После этого логистика в окрестностях Батарейной значительно улучшилась, а следовательно улучшились и перспективы использования недвижимости, что означает и рост ее ценности.

Процесс утверждения проходит детальная планировка Батарейной, целью которой является создать между исторической и современной застройкой привлекательный и удобный для жизни городской пейзаж.