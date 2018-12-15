ФОТО: Яна Тоом встретилась со студентами в посольстве РФ

"Первый и третий курс, у них учебная поездка, вчера были в МИДе, сегодня вот встреча с евродепутатом. Самолёт опоздал, так что вместо шести начали в семь, а с учетом того, что из Страсбурга я выехала в восемь утра, день получился длинный. Планировали с Маргаритой в понедельник сделать пресс-релиз, но планы наши изменились.

Потому что в 20.30 на выходе из посольства мы обнаружили молодого человека с мобильником, который пытался тайком меня фотографировать. Причём так, чтобы в кадр попала машина с посольскими номерами. От вопроса, что это такое, юноша затрепетал, но храбро продолжал снимать. Представившись фотографом Дельфи (Дмитрий Кукушкин, у вас там что, фотоаппараты кончились?) и сказав, что ”конкуренты уже сняли, на входе”.

Полистав сайты, снимков конкурентов — кто бы они ни были, — я не обнаружила. Как и снимков молодого человека.

Устраняю эту досадную оплошность — тем более что внутрь ”журналистов” не приглашали. "

ФОТО: Facebook Яны Тоом



