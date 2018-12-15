15.12.2018, 14:03

ФОТО: Яна Тоом встретилась со студентами в посольстве РФ

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rus.delfi.ee
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Yana Toomi pressikonverents Keskraamatukogus
Yana Toomi pressikonverents KeskraamatukogusFoto: Karin Kaljuläte

"Сегодня прямиком из аэропорта поехала в Посольство РФ на встречу со студентами Российской академии народного хозяйства и госуправления", - написала Яна Тоом в своем Facebook.

"Первый и третий курс, у них учебная поездка, вчера были в МИДе, сегодня вот встреча с евродепутатом. Самолёт опоздал, так что вместо шести начали в семь, а с учетом того, что из Страсбурга я выехала в восемь утра, день получился длинный. Планировали с Маргаритой в понедельник сделать пресс-релиз, но планы наши изменились.

Потому что в 20.30 на выходе из посольства мы обнаружили молодого человека с мобильником, который пытался тайком меня фотографировать. Причём так, чтобы в кадр попала машина с посольскими номерами. От вопроса, что это такое, юноша затрепетал, но храбро продолжал снимать. Представившись фотографом Дельфи (Дмитрий Кукушкин, у вас там что, фотоаппараты кончились?) и сказав, что ”конкуренты уже сняли, на входе”.
Полистав сайты, снимков конкурентов — кто бы они ни были, — я не обнаружила. Как и снимков молодого человека.

Устраняю эту досадную оплошность — тем более что внутрь ”журналистов” не приглашали. "

Фото читателя Delfi
ФОТО: Facebook Яны Тоом


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