ФОТО: Яна Тоом в Сирии. Агентство сообщило подробности встречи Асада с делегацией Европарламента

Сирийское арабское информационное агентство (SANA) опубликовало 12 марта новость и фото со встречи президента Сирии Башара Асада с делегацией Европарламента. На снимке наряду с другими участниками мероприятия можно увидеть евродепутата от Эстонии Яну Тоом.

По сообщению агентства, на встрече обсуждались последние события в Сирии и политика ЕС в отношении войны в стране. Помимо прочего, Асад подчеркнул масштабы предоставляемой на протяжении всех этих лет западными СМИ ложной информации и отметил, что ошибочная политика некоторых европейских стран в отношении Сирии и региона в целом представляет собой поддержку терроризма, а установление экономических санкций против людей помогает распространению терроризма и увеличивает эмиграцию в эти страны.

”Члены Европарламента подтвердили свою решимость исправить эти ошибочные суждения в отношении происходящего в Сирии как на политическом, так и на народном уровне, подчеркнув также свое намерение приложить усилия во имя нормализации дипломатических отношений между странами ЕС и Сирией и снятия санкций”, — сообщает агентство.