ФОТО: Яна Тоом прибыла в Алеппо и передала еду для детей

Яна Тоом снова пребывает в Сирии с визитом, и на этот раз ей все же удалось попасть в Алеппо.

Ранее Яна Тоом рассказывала, что визит в Сирию, куда она едет с пятью другими европарламентариями, продлится пять дней, а в программе — посещение Алеппо и Хомса, а также встреча в Бейруте в Ливии.

Сегодня Тоом разместила в социальных сетях фото, на котором она с латвийским евродепутатом Андрейсом Мамикинсом передает благотворительной организации Caritasele в Алеппо детское питание. Она написал, что переданные 50 килограммов еды — капля в море, но это лучше, чем ничего.

Yana Toom Aleppos Foto: Yana Toom / Facebook

Также еврдепутат поделилась фотографией из самолета и сообщила, что полет прошел спокойно.

Yana Toom Foto: Yana Toom / Facebook