ФОТО: Яна Тоом посетила Маарду

Депутат Европарламента Яна Тоом посетила г. Маарду и встретилась с жителя города, значится в пресс-релизе.

Встреча прошла в маардуском Центре культуры и информации. Во встрече приняли участие и представители города Маарду, а именно мэр города Владимир Архипов, а также депутаты Городского собрания Николай Дегтяренко, Галина Попова, Тюнне Николаева, Лариса Войтко и Лидия Боднар.

Яна Тоом очень содержательно рассказала о институтах ЕС, о структуре и принципе работы Европейского парламента о работе своего Бюро в Таллинне. Тоом отметила, что юристы Бюро за все время работы смогли оказать юридическую помощь более чем 1600 жителям Эстонии. Отметив, что помощь в Бюро оказывается менее затратно, чем в так называемых ”Правовых аптеках” Союза юристов Эстонии. Некоторых обратившихся жителей юристы Бюро Яны Тоом даже представляли в суде, как это было с экстрадированный на Украину гражданином Эстонии Владимиром Поляковым.

Зам. председателя Центристской фракции маардуского горсобрания Николай Дегтяренко, присутствующий на встрече, отметил: ”Мне очень приятно, что я причастен к данному мероприятию, так как идея о визите г-жы Тоом в город Маарду созрела на нашей личной встрече еще пару месяцев назад. Яна Тоом очень подробно ответила на самые разнообразные вопросы, начиная о том какие шаги предпринимаются депутатами Европарламента по вопросу безгражданства в Эстонии, до вопросов, связанных с беженцами и ее визитов в Сирию. Уделила внимание Тоом и вопросам социального характера.”

”Спасибо Вам, Яна, за визит в славный город Маарду!” — подытожил депутат Дегтяренко.

Сотрудники Бюро Яны Тоом разыграли памятные призы среди принявших участие во встречи жителей города, а главными призами стали две бесплатные поездки в Брюссель для посещения Европарламента.