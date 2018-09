ФОТО: Яна Тоом и Кая Каллас повздорили в Instagram из-за Юри Ратаса

View this post on Instagram

Eile esinesin Dubai liidritele. Huvitav oli, et neile esines ka president, aga mitte peaminister, sest kutsujatel oli kahtlus, kas peaministri inglise keel veab välja. Teisel pildil üritan seletada meie praegust maksusüsteemi #yesterday #speech #dubai #leaders #estonia #work