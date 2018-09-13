13.09.2018, 20:25

ФОТО: Яна Тоом и Кая Каллас повздорили в Instagram из-за Юри Ратаса

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Яна Тоом и Кая Каллас повздорили в Instagram из-за Юри Ратаса
Foto: Hendrik Osula

В одном из своих постов в Instagram Кая Каллас намекнула на то, что Юри Ратас плохо знает английский язык. Яна Тоом ответила, что Каллас ведет себя по-детски.

"Вчера выступала перед лидерами Дубая. Интересно, что перед ними выступал и президент, но не премьер-министр, так как у приглашающей стороны были сомнения, сможет и премьер-министр изъясняться по-английски", — пишет Кая Каллас.

Реакция Яны Тоом была скептической: "Дорогая Кая, я не верю своим глазам. Премьер-министр — оппонент на выборах, но может ли это быть уровнем полемики? Как будто бы действительно не владеет языком? (Что, в любом случае, не является правдой) Ребячество".

Каллас же ответила Тоом: "Спроси у организаторов, зачем ты нападешь на меня?"

На этом разговор между дамами закончился.

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