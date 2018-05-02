ФОТО: "Я готова". Кандидат в министры здоровья и труда Рийна Сиккут встречается с правлением соцдемов

Сегодня правление Социал-демократической партии собралось, чтобы утвердить кандидатуру Рийны Сиккут на пост министра здоровья и труда.
"Я готова", — сказала Сиккур Delfi перед началом встречи.
Сегодня правление Социал-демократической партии собралось, чтобы утвердить кандидатуру Рийны Сиккут на пост министра здоровья и труда.
"Я готова", — сказала Сиккур Delfi перед началом встречи.
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