09.07.2018, 07:59

ФОТО: Выяснились лучшие эстонские пивовары и виноделы среди любителей

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rus.delfi.ee
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Eesti Väikepruulijate Festival Foto: Arno Mikkor

На состоявшемся впервые фестивале малых производителей пива, вина и сидра у всех была возможность познакомиться с более 200 эстонскими крафтовыми напитками — пивом, вином и сидром, а также поучиться их самостоятельному изготовлению. В рамках фестиваля состоялось провозглашение лучших мастеров-любителей по изготовлению крафтового пива, вина и сидра, работы которых могут потягаться с официальными производителями.


Примерно две тысячи гостей фестиваля, которые прибыли как с Эстонии, так и из Скандинавии, Центральной Европы, Аргентины и Новой Зеландии, познакомились в течение пятницы и субботы с продукцией 30 эстонских производителей крафтового пива, сидра и вина со всей Эстонии.

Помимо дегустации сотен напитков, на месте от винного эксперта Арне Паюла можно было узнать об эстонских винах и получить советы по изготовлении домашнего вина, а легендарный пивной корифей Кармо Тюэр сделал обзор сортов эстонского крафтового пива и Март Реммель из компании Pruulmeistrid поделился советами по изготовлению крафтового пива, после чего заметное оживление возникло во время того, как прямо на фестивальной сцене было изготовлено крафтовое пиво. Увлекательными стало и провозглашение победителей конкурсов лучших виноделов и сидроваров, а также пивоваров среди любителей.

Лучшим домашним вином стало яблочное игристое вино

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По словам Тийны Куулер — хозяйки предприятия Valgejõe Veinivilla и организатора конкурса домашнего виноделия и сидроварения — жюри оценило все прошедшие в финал конкурса работы как весьма качественные. ”Надо признать, что уровень конкурса, который проходил уже в восьмой раз, всячески растет”, — сказала Куулер. А председатель жюри Сулев Линд призвал всех остальных виноделов-любителей, которые до сих пор не осмелились участвовать в этом состязании, обязательно в будущем прислать свои работы. ”Здесь вы получите честную и объективную оценку”, — подбадривает Линд виноделов.

Лучшим виноделом-любителем был провозглашен Ивар Порн из Ляэне-Вирумаа, который за легкое игристое яблочное вино ”Яблочный secco 2014” получил в качестве приза базовый курс знатока вин от Ассоциации сомелье Эстонии. Второе место занял Меэлис Каськ из Тартумаа с вином ”Рябиновое 2014”, у кого теперь есть возможность сделать официальный розлив своего вина на Valgejõe Veinivilla при поддержке предприятия Nordic Sugar. Выбор народного жюри — Яаннер Клаас из Харьюмаа с работой ”Яблочное вино с мускатным орехом”.

По словам Куулер, признанный победителем конкурса Ивар Порн уже многие годы попадал в финалисты с разными винами, но до сих пор не побеждал. ”Жюри высоко оценило то, что из столь обычного сырья, как яблоки, был изготовлен настолько особый напиток. Оценщики были на редкость единодушны, что именно эта работа является победителем конкурса этого года”, — пояснила Куулер, по словам которой победитель получил и специальный приз от Siidrimaja. ”Работа Меэлиса Каська была по оценке члена жюри и винного сомелье Арне Паюла была впечатляющим новым вариантом классического эстонского домашнего вина. Меэлис — талантливый винодел, который уже раньше один раз выиграл конкурс и в одном случае занял третье место”

Среди крафтового пива лучшим стал портер с вишневым привкусом

Победителем первого конкурса крафтового пива среди любителей стал Марго Самороков из Пярну, который уже долгие годы является известным эстонским домашним пивоваром. В качестве приза он получил качественную установку Bulletbrew для домашнего пивоварения. Пиво Саморокова ”18:1” было выполнено в стиле имперского портера с крепостью 12% и привкусом вишни — на одну бутылку пива объемом 0,33 литра мастер использовал около 100 грамм вишни. Среди легких сортов пива — т. е. с крепостью ниже 7% — победителем стал Сергей Соколов с напитком в стиле мэрцен ”Haapseõlu” крепостью 5%. Народное жюри выбрало Раймонда Виркуса с 6% черничным стаутом ”MustikaZ”. Лучшие пивовары-любители получили подарочные карты от ресторана Platz и от Эстонской ассоциации барменов специальное обучение от сомелье Кристьяна Маркий, в крамках которого будут обучать распознанию различных стилей пива, их сочетанию с едой и пр.

По словам инициатора конкурса и пивного сомелье Юкса Ояперва, само состязание и 16 работ-финалистов были также очень высокого качества и многие домашние пивовары могут потягаться с некоторыми официальными производителями. ”Было видно, что пивовары-любители приложили усилия и на конкурс не были присланы случайные работы, которые были просто сварены к Яанову дню”, — отметил Ояперв. По его словам, было видно, что многие предоставили также классические и легкие напитки, как, например, немецкое пшеничное пиво или же легкий стаут. Попробовавший за многие годы разные сорта пива от домашних пивоваров Расмус Миллер из Õllegalerii хвалит победившую работу и отмечает, что за нее в магазине можно просить 12 евро и покупателей хватит. Алар Михайлов из nanoPruuli отметил, что те пивовары-любители, которые отправили на конкурс свои работы, вполне могли бы присоединиться к ежемесячному собранию домашних пивоваров в Таллинне, чтобы вместе развивать культуру малых производителей.

Союз малых пивоваров Эстонии, организовавший летом фестиваль малых производителей и его рамках конкурс домашних пивоваров и виноделов, был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. Также целью Союза является развитие эстонской алкогольной культуры через предложение высококачественной продукции и информирование потребителя. В Союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.

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