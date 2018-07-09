ФОТО: Выяснились лучшие эстонские пивовары и виноделы среди любителей

Помимо дегустации сотен напитков, на месте от винного эксперта Арне Паюла можно было узнать об эстонских винах и получить советы по изготовлении домашнего вина, а легендарный пивной корифей Кармо Тюэр сделал обзор сортов эстонского крафтового пива и Март Реммель из компании Pruulmeistrid поделился советами по изготовлению крафтового пива, после чего заметное оживление возникло во время того, как прямо на фестивальной сцене было изготовлено крафтовое пиво. Увлекательными стало и провозглашение победителей конкурсов лучших виноделов и сидроваров, а также пивоваров среди любителей.

Лучшим домашним вином стало яблочное игристое вино

По словам Тийны Куулер — хозяйки предприятия Valgejõe Veinivilla и организатора конкурса домашнего виноделия и сидроварения — жюри оценило все прошедшие в финал конкурса работы как весьма качественные. ”Надо признать, что уровень конкурса, который проходил уже в восьмой раз, всячески растет”, — сказала Куулер. А председатель жюри Сулев Линд призвал всех остальных виноделов-любителей, которые до сих пор не осмелились участвовать в этом состязании, обязательно в будущем прислать свои работы. ”Здесь вы получите честную и объективную оценку”, — подбадривает Линд виноделов.

Лучшим виноделом-любителем был провозглашен Ивар Порн из Ляэне-Вирумаа, который за легкое игристое яблочное вино ”Яблочный secco 2014” получил в качестве приза базовый курс знатока вин от Ассоциации сомелье Эстонии. Второе место занял Меэлис Каськ из Тартумаа с вином ”Рябиновое 2014”, у кого теперь есть возможность сделать официальный розлив своего вина на Valgejõe Veinivilla при поддержке предприятия Nordic Sugar. Выбор народного жюри — Яаннер Клаас из Харьюмаа с работой ”Яблочное вино с мускатным орехом”.

По словам Куулер, признанный победителем конкурса Ивар Порн уже многие годы попадал в финалисты с разными винами, но до сих пор не побеждал. ”Жюри высоко оценило то, что из столь обычного сырья, как яблоки, был изготовлен настолько особый напиток. Оценщики были на редкость единодушны, что именно эта работа является победителем конкурса этого года”, — пояснила Куулер, по словам которой победитель получил и специальный приз от Siidrimaja. ”Работа Меэлиса Каська была по оценке члена жюри и винного сомелье Арне Паюла была впечатляющим новым вариантом классического эстонского домашнего вина. Меэлис — талантливый винодел, который уже раньше один раз выиграл конкурс и в одном случае занял третье место”

Среди крафтового пива лучшим стал портер с вишневым привкусом