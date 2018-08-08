08.08.2018, 12:31

ФОТО: ВВС продолжают поиски выпущенной испанским истребителем боевой ракеты

 (84)
дополнено в 13:57
rus.delfi.ee
EST 35
ФОТО: ВВС продолжают поиски выпущенной испанским истребителем боевой ракеты
Foto: Argo Ingver

Поиски выпущенной вчера испанским истребителем боевой ракеты AMRAAM продолжаются. К поискам привлечены как воздушные, так и наземные патрули ВВС.

Поиски ведутся тремя вертолетами, самолет An-2 находится в состоянии готовности, чтобы в любое время при необходимости присоединиться к операции.

Капитан Айво Вахеметс попросил людей не сообщать по номеру Сил обороны 717 1900 или Центра тревоги о событиях, произошедших до 15:44, поскольку они с ракетой никак не связаны.

Согласно последней информации, ракета улетела на 40 км к северу в сторону Тарту. Ракета была оснащена системой самоуничтожения в воздухе, но не исключено, что взорвалась при соприкосновении с землей или не взорвалась вовсе.

Читайте также:

Если кто-то обнаружит ракету, то должен немедленно сообщить об этом Силам обороны. Прикасаться с снаряду нельзя.

Днем поступила информация о том, что ракета найдена в Йыэкюла в заповеднике Эндла. Вахеметс этот факт не подтвердил. Он лишь сказал, что относительно этой местности, действительно, поступала информация. Сейчас она проверяется, но уверенности в том, что они касаются вчерашней ракеты, нет.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ЭСКИЗЫ: В Нарве на месте бывшей 7-й школы построят трехугольные шестиэтажки

08.08.2018
Во вторник в городском департаменте архитектуры и планирования состоялось предварительное обсуждение детальной планировки территории бывшей школы Юхкентали (7-й школы), пишет "Виру Проспект".
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082003
162,- €
97,20 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106901001
171,90 €
103,14 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €

Снова проблемы с регистрацией на бесплатные курсы эстонского языка: сайт завис, номера поддержки не отвечают

08.08.2018
Delfi позвонила расстроенная читательница: женщина специально задержалась дома перед работой, чтобы успеть зарегистрироваться на бесплатные курсы эстонского языка от Фонда интеграции, но в 10 часов, в момент начала регистрации, сайт завис.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Центрист Михаил Корб раскритиковал предвыборные обещания реформистов. "От этого выиграют только те, кто зарабатывает больше 2000 евро"

08.08.2018
По словам генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, озвученные реформистами предвыборные обещания — о снижении акциза на алкоголь и о 500 евро необлагаемого минимума для всех — нацелены лишь на богатую прослойку населения, передает пресс-представитель франкции Центристской партии в Рийгикогу.
Подробнее

СТУДИЯ DELFI: Зачем в Тарту русскоязычная школа? Репс и Каллас — о проблемах образования

08.08.2018
В студии Delfi TV впервые ”сошлись” министр образования и центристка Майлис Репс и идейный вдохновитель нового политического движения ”Eesti 200” Кристина Каллас. Помимо прочего, обсуждался и вопрос русских школ.
Подробнее



Ухаживаем за ванной, как профи: борьба с пятнами, царапинами и солевыми отложениями

08.08.2018
Ванны, как правило, способны выдержать любые издевательства, спасибо особым материалам, из которого они сделаны. Однако иногда неприятности или лень выполнять простую еженедельную уборку делают свое черное дело и на ванной появляется что-то, что не счищается просто губкой. Как быть? DELFI Дом & Сад призывает бороться!
Подробнее