ФОТО: ВВС продолжают поиски выпущенной испанским истребителем боевой ракеты(84)
Поиски выпущенной вчера испанским истребителем боевой ракеты AMRAAM продолжаются. К поискам привлечены как воздушные, так и наземные патрули ВВС.
Поиски выпущенной вчера испанским истребителем боевой ракеты AMRAAM продолжаются. К поискам привлечены как воздушные, так и наземные патрули ВВС.
Поиски ведутся тремя вертолетами, самолет An-2 находится в состоянии готовности, чтобы в любое время при необходимости присоединиться к операции.
Капитан Айво Вахеметс попросил людей не сообщать по номеру Сил обороны 717 1900 или Центра тревоги о событиях, произошедших до 15:44, поскольку они с ракетой никак не связаны.
Согласно последней информации, ракета улетела на 40 км к северу в сторону Тарту. Ракета была оснащена системой самоуничтожения в воздухе, но не исключено, что взорвалась при соприкосновении с землей или не взорвалась вовсе.
Если кто-то обнаружит ракету, то должен немедленно сообщить об этом Силам обороны. Прикасаться с снаряду нельзя.
Днем поступила информация о том, что ракета найдена в Йыэкюла в заповеднике Эндла. Вахеметс этот факт не подтвердил. Он лишь сказал, что относительно этой местности, действительно, поступала информация. Сейчас она проверяется, но уверенности в том, что они касаются вчерашней ракеты, нет.
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