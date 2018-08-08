ФОТО: ВВС продолжают поиски выпущенной испанским истребителем боевой ракеты

Поиски ведутся тремя вертолетами, самолет An-2 находится в состоянии готовности, чтобы в любое время при необходимости присоединиться к операции.

Капитан Айво Вахеметс попросил людей не сообщать по номеру Сил обороны 717 1900 или Центра тревоги о событиях, произошедших до 15:44, поскольку они с ракетой никак не связаны.

Согласно последней информации, ракета улетела на 40 км к северу в сторону Тарту. Ракета была оснащена системой самоуничтожения в воздухе, но не исключено, что взорвалась при соприкосновении с землей или не взорвалась вовсе.

Если кто-то обнаружит ракету, то должен немедленно сообщить об этом Силам обороны. Прикасаться с снаряду нельзя.

Днем поступила информация о том, что ракета найдена в Йыэкюла в заповеднике Эндла. Вахеметс этот факт не подтвердил. Он лишь сказал, что относительно этой местности, действительно, поступала информация. Сейчас она проверяется, но уверенности в том, что они касаются вчерашней ракеты, нет.