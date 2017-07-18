ФОТО: Встреча Юри Ратаса и Терезы Мэй была посвящена сотрудничеству в сфере обороны и цифровым темам

Сегодня в Лондоне премьер-министр Юри Ратас обсудил с британской коллегой Терезой Мэй оборонное сотрудничество Европейского союза и НАТО, которое является одной из важнейших тем председательства Эстонии в этом полугодии. По словам премьер-министра Ратаса, Великобритания есть и остается для Эстонии, Европейского союза и НАТО важным союзником в обеспечении европейской безопасности и борьбе с терроризмом, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

”Укрепление сотрудничества Европейского союза и НАТО демонстрирует единство Европы и укрепляет трансатлантические связи, — сказал премьер-министр Ратас. — Присутствие союзников в странах Балтии и Польше важно для обеспечения европейской безопасности, и Великобритания внесла в это большой вклад. Сотрудничество сил обороны Эстонии и Великобритании является тесным и очень активным”.

Премьер-министр Ратас подробно представил планы председательства Эстонии по продвижению цифровых тем в Европейском союзе и цели цифрового саммита, который пройдет 29 сентября в Таллинне.

”На саммите мы обсудим, что нужно сделать Европе, чтобы занимать ведущую позицию в мире в сферах экономики, промышленности, создания объединений, а также услуг публичного сектора и безопасности информационного общества. Я приглашаю премьер-министра Мэй принять участие в таллиннском саммите. Великобритания является ведущим государством по применению инфотехнологии в публичном секторе и важным центром для стартапов”, — пояснил премьер-министр Ратас.

В последние годы сотрудничество Эстонии и Великобритании укрепилось не только в сфере обороны, но и в сферах э-государства, инфотехнологии и киберзащиты. Например, Великобританию интересуют наше решение x-пути, государственный портал eesti.ee и каталог государственной инфосистемы RIHA.

На встрече также были подняты вопросы, касающиеся решения миграционного кризиса и выхода Великобритании из Европейского союза. По миграционному кризису Эстония и Великобритания имеют схожие точки зрения: важно заниматься причинами миграции, обеспечить контроль над внешними границами и солидарно поддерживать пограничные государства.

Вчера в Брюсселе начался второй тур переговоров по Брекзит, который продолжится до четверга. Под руководством Европейской комиссии будут обсуждаться, в частности, вопросы, касающиеся прав граждан, финансового соглашения и работы институтов/агентств Европейского союза.

”Важно сохранять спокойствие и взвешенно искать решения. Выход Великобритании из Европейского союза повлияет на повседневную жизнь очень многих европейцев и на функционирование предприятий. Главная цель Эстонии как председателя — сохранение единства 27 стран ЕС и концентрация усилий на повседневной работе Европейского союза”, — сказал премьер-министр Ратас.

Сегодня после обеда премьер-министр Ратас встретится в Лондоне и с представителями местной эстонской общины. В Лондоне действует около 40 эстонских предприятий, и Великобритания становится домом, местом учебы или работы для все большего числа эстонцев. В Великобритании проживает примерно 10 000-15 000 граждан Эстонии, из которых 3 000-5 000 живут в Лондоне.

Для ознакомления с планами председательства Эстонии премьер-министр Ратас встретился почти со всеми своими коллегами в Европейском союзе. Встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй была предпоследней, в конце июля предстоит еще рабочий визит в Хорватию.