ФОТО: Все-таки состоялся! Концерт советской музыки ”Красная Стрела” в Nordea

Сегодня в концертном доме Nordea по инициативе Гимназии Густава Адольфа (GAG) проходит концерт эстрадной музыки советского периода "Красная стрела", который в свое время не на шутку взбудоражил общественность.

Когда шумиха только поднялась, директор Гимназии Густава Адольфа (GAG) Хендрик Агур выразил удивление тем, что инициированный им концерт советской музыки вызвал столь сильное негодование общественности.

”У каждого есть право на свое мнение, у меня тоже, — сказал он. — Вешать на все ярлыки — в данном случае это несправедливо”.

Агур отметил, что за последние дни в его адрес поступали угрозы. ”Тот факт, что у людской злости нет границ, огорчает и заставляет задуматься. Серьезно задуматься о здоровье общества. Или это период отлива. Люди сами культивируют зло и сами же в него погружаются”.