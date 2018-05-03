03.05.2018, 08:43

ФОТО: Все тайное становится явным. В Эстонии появилась новая политическая сила ”Eesti 200”

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дополнено в 09:17
rus.delfi.ee
EST 6
uus partei, erakond, kohtumine
Salakoosolek uue poliitilise jõu asjusFoto: Andres Putting

За 10 месяцев до выборов в Рийгикогу пять человек — трое женщин и двое мужчин — выступили с манифестом новой политической силы под называнием ”Eesti 200”. Не исключают они и участия в выборах.

По словам идейных вдохновителей, больше всего они радеют за будущее страны и народа, поэтому ждут в свои ряды всех тех, кто желает посодействовать развитию Эстонии.

Под манифестом подписались социолог Кристийна Тыниссон, директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас, председатель совета и директор по стратегии Детского фонда Клиникума ТУ, глава Nortal AS Прийт Аламяэ и член правления LHV Индрек Нурме.

К движению свое имя привязали пять человек, но, по словам Каллас, речь идет примерно о 40 человеках.

Тайные встречи столь разных людей не остались незамеченными Eesti Päevaleht и Delfi. Встреча, заснятая фотографом в феврале:


Тогда EPL писал, что данная компания уже несколько месяцев встречается для обсуждения различных проблем в стране и что целью этих встреч является создание новой парии, хотя окончательное решение еще не принято.

Первая встреча состоялась в Ида-Вирумаа осенью, после местных выборов. Если до этого мероприятия были немногочисленными, то к февралю количество участников ”сходки” достигло нескольких десятков человек.

По данным EPL, среди прочих принимали участие Маргус Цахкна, Прийт Аламяэ, Кристина Каллас, но все они от комментариев отказываются.

Тогда издание написало, что Прийт Аламяэ всячески доказывает свое желание внести вклад в общество. Так, он — один из тех восьми эстонских бизнесменов, которые в конце позапрошлого года оказали поддержку Центристской партии, IRL, Социал-демократической партии и Партии реформ в ответ на то, что те проголосовали за увеличение детских пособий и пособий для многодетных семей. В декабре Аламяэ сказал EPL, что не в состоянии создать свою партию. Также тогда он отрицательно ответил на вопрос о том, просил ли у него кто-то поддержки для создания новой политической силы.

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