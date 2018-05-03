ФОТО: Все тайное становится явным. В Эстонии появилась новая политическая сила ”Eesti 200”

За 10 месяцев до выборов в Рийгикогу пять человек — трое женщин и двое мужчин — выступили с манифестом новой политической силы под называнием ”Eesti 200”. Не исключают они и участия в выборах.

По словам идейных вдохновителей, больше всего они радеют за будущее страны и народа, поэтому ждут в свои ряды всех тех, кто желает посодействовать развитию Эстонии.

Под манифестом подписались социолог Кристийна Тыниссон, директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас, председатель совета и директор по стратегии Детского фонда Клиникума ТУ, глава Nortal AS Прийт Аламяэ и член правления LHV Индрек Нурме.

К движению свое имя привязали пять человек, но, по словам Каллас, речь идет примерно о 40 человеках.

Тайные встречи столь разных людей не остались незамеченными Eesti Päevaleht и Delfi. Встреча, заснятая фотографом в феврале:

Тогда EPL писал, что данная компания уже несколько месяцев встречается для обсуждения различных проблем в стране и что целью этих встреч является создание новой парии, хотя окончательное решение еще не принято.

Первая встреча состоялась в Ида-Вирумаа осенью, после местных выборов. Если до этого мероприятия были немногочисленными, то к февралю количество участников ”сходки” достигло нескольких десятков человек.