19.02.2018, 20:08

ФОТО: Впервые в Эстонии! Министр юстиции вручил награды за заслуги в области права

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rus.delfi.ee
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Õiguse eest seisja auhinna pälvinud Paul Varul, Saale Laos ja Indrek Niklus
Õiguse eest seisja auhinna pälvinud Paul Varul, Saale Laos ja Indrek NiklusFoto: Fotokollaaž

Сегодня в Концертном доме Nordea прошло торжественное мероприятие в честь юбилея правовой Эстонии, на котором министр юстиции Урмас Рейнсалу и канцлер Тынис Саар впервые вручили награды за заслуги в области права.

На мероприятие были приглашены судьи, прокуроры, нотариусы, судебные исполнители и законодатели.


Признания были удостоены государственный судья Саале Лаос, присяжный адвокат Паул Варул и руководитель службы частного права Министерства юстиции Индрек Никлус.

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