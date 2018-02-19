ФОТО: Впервые в Эстонии! Министр юстиции вручил награды за заслуги в области права

Õiguse eest seisja auhinna pälvinud Paul Varul, Saale Laos ja Indrek Niklus Foto: Fotokollaaž

Сегодня в Концертном доме Nordea прошло торжественное мероприятие в честь юбилея правовой Эстонии, на котором министр юстиции Урмас Рейнсалу и канцлер Тынис Саар впервые вручили награды за заслуги в области права.