ФОТО: Впервые в Эстонии! Министр юстиции вручил награды за заслуги в области права

Сегодня в Концертном доме Nordea прошло торжественное мероприятие в честь юбилея правовой Эстонии, на котором министр юстиции Урмас Рейнсалу и канцлер Тынис Саар впервые вручили награды за заслуги в области права.
На мероприятие были приглашены судьи, прокуроры, нотариусы, судебные исполнители и законодатели.
Признания были удостоены государственный судья Саале Лаос, присяжный адвокат Паул Варул и руководитель службы частного права Министерства юстиции Индрек Никлус.
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