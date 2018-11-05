ФОТО: Впечатляющее зрелище: в воскресенье вечером в Вильянди наблюдали северное сияние

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Вчера вечером при ясной погоде можно было полюбоваться на северное сияние. Фотографии были сделаны в Вильяндимаа около 21.30.