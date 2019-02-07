ФОТО: Возле торгового центра Rocca al Mare установили скульптуру летающего поросенка

"В Таллиннском зоопарке живут кабаны, бородавочники и кистеухие свиньи. Собранные пожертвования пойдут на приобретение необходимых средств для улучшения среды обитания разных видов свиней. Это очень важно для живущих в неволе животных”, — сказал куратор коллекции Таллиннского зоопарка Тынис Тасане.

Автор и исполнитель скульптуры, созданной из почти трех с половиной тысячи тонн льда — скульптор Калле Прууден. По его словам, крылья у его поросенка означают энергию нового года.

”Этот поросенок такой позитивный и способный, немного мифологический. Надеюсь, поросенок внесет оживление в настроение посетителей торгового центра, что поможет оказать поддержку живущим в зоопарке животным”, — сказал Прууден.

Всего лишь поделившись одной из фото скульптуры поросенка, которые размещены на странице торгового центра Rocca al Mare в Facebook, каждый сможет внести свою лепту — если, к примеру, фото поделятся 1125 пользователей социальной сети, то такую же поддержку получат животные зоопарка в денежном эквиваленте.

В прошлом году в рамках аналогичного благотворительного проекта средства собирали для гривистого волка.