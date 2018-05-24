24.05.2018, 13:03

ФОТО: Вот так сюрприз! В Пярну пассажир забыл в такси змею


rus.delfi.ee
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ФОТО: Вот так сюрприз! В Пярну пассажир забыл в такси змею
Foto: Peeter Põldsam

Вчера Союз защиты животных Эстонии узнал о довольно курьезном случае. С ними связался таксист из Пярну, в машине которого пассажир забыл… змею!

Клиент заказал такси из Тарту в Пярну, а по прибытии в место назначения оставил на заднем сидении удава, больше за ним не вернулся. По словам таксиста, владелец змеи держал ее на руках н апротяжении всей поездки, поэтому непонятно, почему он ее забыл.

Змею временно приютили Мини-зоопарк в Пярну. Союз защиты животных надеется, что хозяин вспомнит о том, что его любимец остался в машине.

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