ФОТО: Военная техника и концерт — День отца на Певческом поле

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Foto: Jaanus Lensment

По случаю юбилейного года Эстонии Силы обороны организовали экспозицию на Таллиннском певческом поле, где можно было посмотреть на военную технику и потанцевать на концерте.