ФОТО: Военная техника и концерт — День отца на Певческом поле

По случаю юбилейного года Эстонии Силы обороны организовали экспозицию на Таллиннском певческом поле, где можно было посмотреть на военную технику и потанцевать на концерте.
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"Шокирующе дешево". Итоги первой недели работы Taxify в Нарве: возможно, фирма будет доплачивать водителям и после ноября
10.11.2018
Taxify поразил нарвитян супернизкими ценами, которые предлагает в первый месяц работы в городе — бывают поездки и по 1 евро. Традиционные таксофирмы предполагают, что декабрь станет холодным душем для связавшихся с Taxify водителей, а в самой фирме настроены оптимистично, но допускают, что ”гарантия доплаты будет проблена и в последующие месяцы”.
Внимательный читатель прислал Delfi фотографию эстонского флага, который поднят на флагштоке перед Эстонским национальным музеем (ERM) вверх ногами. Руководитель по связям с общественностью ERM Каарел Таранд отмечает, что флаг недолгое время развевался неправильно из-за человеческой ошибки.
Кайтселийт отмечает 100-летие: через 20 лет русскоязычных в организации будет в разы больше
11.11.2018
Союзу обороны Эстонии — Кайтселийту — исполняется 100 лет, и накануне круглой даты в Таллинне прошла международная конференция, на которой были подведены некоторые итоги работы организации, а руководители военных добровольческих организаций поделились опытом, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
”Привет! Я работающая в больнице учительница. Пришла посмотреть, как у тебя дела и могу ли я помочь тебе с учёбой, чтобы у тебя не появилось задолженностей и чтобы тебе было проще вернуться потом в школу”. Именно такое приветствие слышит в первый день своего пребывания в больнице ребёнок, который вынужден задержаться в ней на короткое или долгое время.
В Донбассе начались выборы
11.11.2018
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Peetri kandi uue põhikooli direktor
RAE VALLAVALITSUS
Tähtaeg: 02.12.2018
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Raamatupidaja/ vanemraamatupidaja
STORA ENSO PACKAGING AS ...
Tähtaeg: 13.11.2018
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Telekomi projektijuht
ELERING (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 12.11.2018
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Elektritööde projektijuht
FIRMUS ELEKTER OÜ
Tähtaeg: 13.11.2018
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Projekteerija-tehnik / insener
NORDIC HOUSES KT OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 11.11.2018
5 продуктов для отличного свидания
11.11.2018
Даже если у вас нет собственного огорода, а все ваше знакомство с цветами ограничивается тремя комнатными растениями, два из которых вам подарила мама, а третий откуда-то приволок муж, за ними все равно нужно ухаживать. И их уход напрямую зависит от времени года. С наступлением холодов и начала отопительного сезона в домах в квартире меняется влажность, температурный режим и освещение и все это нужно учитывать.
Необычная экскурсия по Амстердаму: как бывшие жрицы любви стали популярнейшими в городе гидами
11.11.2018