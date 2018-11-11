11.11.2018, 11:50

ФОТО: Военная техника и концерт — День отца на Певческом поле

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rus.delfi.ee
EST 18
ФОТО: Военная техника и концерт — День отца на Певческом поле
Foto: Jaanus Lensment

По случаю юбилейного года Эстонии Силы обороны организовали экспозицию на Таллиннском певческом поле, где можно было посмотреть на военную технику и потанцевать на концерте.

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