ФОТО: Военная техника и концерт — День отца на Певческом поле

По случаю юбилейного года Эстонии Силы обороны организовали экспозицию на Таллиннском певческом поле, где можно было посмотреть на военную технику и потанцевать на концерте.
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Предлагают помощь, а потом пропадают деньги: что нового придумали мошенники в последнее время?
11.11.2018
Полиция периодически предупреждает население о тех или иных способах обмана, в ходе которого жертвы лишаются солидных сумм. Но доверчивые люди на то и доверчивые, чтобы думать, что с ними такого не произойдет, а потому снова и снова попадать в лапы мошенников. Как аферисты одурачивают людей, какие новые способы придумали и как проверить, кто перед вами, честный человек или обманщик, — узнала ”МК-Эстония”.
Внимательный читатель прислал Delfi фотографию эстонского флага, который поднят на флагштоке перед Эстонским национальным музеем (ERM) вверх ногами. Руководитель по связям с общественностью ERM Каарел Таранд отмечает, что флаг недолгое время развевался неправильно из-за человеческой ошибки.
Кайтселийт отмечает 100-летие: через 20 лет русскоязычных в организации будет в разы больше
11.11.2018
Союзу обороны Эстонии — Кайтселийту — исполняется 100 лет, и накануне круглой даты в Таллинне прошла международная конференция, на которой были подведены некоторые итоги работы организации, а руководители военных добровольческих организаций поделились опытом, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
”Привет! Я работающая в больнице учительница. Пришла посмотреть, как у тебя дела и могу ли я помочь тебе с учёбой, чтобы у тебя не появилось задолженностей и чтобы тебе было проще вернуться потом в школу”. Именно такое приветствие слышит в первый день своего пребывания в больнице ребёнок, который вынужден задержаться в ней на короткое или долгое время.
В Донбассе начались выборы
11.11.2018
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VIČIŪNAI GRUPP (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 22.11.2018
5 продуктов для отличного свидания
11.11.2018
Даже если у вас нет собственного огорода, а все ваше знакомство с цветами ограничивается тремя комнатными растениями, два из которых вам подарила мама, а третий откуда-то приволок муж, за ними все равно нужно ухаживать. И их уход напрямую зависит от времени года. С наступлением холодов и начала отопительного сезона в домах в квартире меняется влажность, температурный режим и освещение и все это нужно учитывать.
Необычная экскурсия по Амстердаму: как бывшие жрицы любви стали популярнейшими в городе гидами
11.11.2018