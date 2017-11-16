ФОТО: Водитель столичного автобуса 13 продолжает незаконно перекрывать переднюю дверь

В марте ”МК-Эстония” писала, что водитель таллиннского автобуса 13 (Вяйке-Ыйсмяэ—Сели) занимался в автобусе самодеятельность, перекрывая для пассажиров переднюю входную дверь. Читатель Delfi сообщил, что он до сих пор продолжает это делать. Управляющая автобусами данной линии фирма MRP Linna Liinid OÜ на запрос не ответила.

По словам читателя Delfi, он стоял 7 ноября на остановке в Ыйсмяэ и ждал автобус. Его удивило, что 13 автобус специально проехал вперед остановки. Внутри же оказалось, что передняя входная дверь и вовсе перекрыта водителем.

”Был уже вечер, и в автобусе было не так много народа. А что делать, когда стоишь впереди, и автобус забит битком? Расталкивать людей локтями? К тому же, соответствует ли это правилам безопасности?”, — возмущается читатель.

Как выяснилось, о данной проблеме в автобусе линии 13 еще в марте писала ”МК-Эстония”. Тогда читательница тоже возмущалась, что передняя дверь автобуса перекрыта задвижкой.

”Преграда, находящаяся у первой двери, относится к установленному на заводе средству безопасности и защищает приватность водителя во время езды. В данном случаев водитель лично изменил положение этой преграды, — тогда ответил изданию член правления фирмы OÜ MRP Linna Liinid Рейн Винни. — На остановке водитель обязан открывать двери, если пассажиры желают выйти или зайти”.

На запрос Delfi о том, почему в автобусе продолжают перекрывать переднюю дверь, и соответствует ли это правилам безопасности, OÜ MRP Linna Liinid так и не дало ответа.