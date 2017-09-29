ФОТО: Во время встречи руководства стран ЕС движение перекрывает полицейская машина без техосмотра

В объектив камеры Delfi до начала сегодняшней конференции лидеров государств ЕС попал перекрывавший движение автомобиль полиции, у которого, по данным Департамента шоссейных дорог, отсутствует действующий техосмотр.

В полиции признали этот факт и пообещали быть в дальнейшем примерными.

Информацию об отсутствии техосмотра у осуществляющего важную работу полицейского микроавтобуса редакции Delfi передал внимательный читатель. Домашняя страница контроля транспорта Департамента шоссейных дорог подтвердила его слова.

”Действительно техосмотр данного транспортного средства закончился 19 сентября нынешнего года. Прохождение нового техосмотра не планировалось — автомобиль находится в ожидании отчуждения”, — сказал Delfi префект полиции Кристиан Яани.

Он утверждает, что при организации встречи в верхах это транспортное средство в движении не участвует, выполняет задачу препятствия и уже не предусмотрено для патрульной работы или эскорта.

”Все-таки достойно сожаления то, что водитель автомобиля не убедился перед началом езды в актуальности технического осмотра, — сказал Яани. — Делаем все от нас зависящее, чтобы подобных ошибок в дальнейшем избегать. После встречи глав государств данный автомобиль увезут на трейлере на парковку Рахумяэ”.

Как и было обещано, автомобиль увезли на парковку на трейлере.