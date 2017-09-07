ФОТО: Во время председательства гостей будут возить и по трамвайным путям

Trammiteede kasutamine Eesti eesistumise ajal Foto: Taavi Sepp

Из-за ремонта дорог и проведения мероприятий председательства Эстонии в Совете ЕС ситуация на дорогах в Таллинне более чем сложная. Поэтому гостей, приехавших к нам в рамках программы председательства, возят даже на трамвайным путям.