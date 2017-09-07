ФОТО: Во время председательства гостей будут возить и по трамвайным путям

Из-за ремонта дорог и проведения мероприятий председательства Эстонии в Совете ЕС ситуация на дорогах в Таллинне более чем сложная. Поэтому гостей, приехавших к нам в рамках программы председательства, возят даже на трамвайным путям.
Так что с задержками придется смириться и тем горожанам, кто пользуется общественным транспортом. В то же время полиция заверяет, что использование трамвайных путей не означает, что общественный транспорт по ним ходить не будет или что его будут задерживать.
Luunja vald, Земля, 285 000 EUR
Tallinn, Квартира, 445 000 EUR
Зарегистрированные (1) Анонимные (2)