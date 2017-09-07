07.09.2017, 17:50

ФОТО: Во время председательства гостей будут возить и по трамвайным путям

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rus.delfi.ee
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Trammiteede kasutamine Eesti eesistumise ajal
Trammiteede kasutamine Eesti eesistumise ajalFoto: Taavi Sepp

Из-за ремонта дорог и проведения мероприятий председательства Эстонии в Совете ЕС ситуация на дорогах в Таллинне более чем сложная. Поэтому гостей, приехавших к нам в рамках программы председательства, возят даже на трамвайным путям.

Так что с задержками придется смириться и тем горожанам, кто пользуется общественным транспортом. В то же время полиция заверяет, что использование трамвайных путей не означает, что общественный транспорт по ним ходить не будет или что его будут задерживать.

Trammiteede kasutamine Eesti eesistumise ajal Foto: Taavi Sepp
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