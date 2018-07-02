02.07.2018, 18:57

ФОТО: Во дает! Смотрите, как политик в соцсети сверкает своими ягодицами

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rus.delfi.ee
EST 10
ФОТО: Во дает! Смотрите, как политик в соцсети сверкает своими ягодицами
Facebook / @SilverMeikar

Политик и советник министра культуры Сильвер Мейкар поделился в Facebook захватывающими фотографиями со своего отпуска в Испании, который проводит со своей новой пассией — Кайей Пае, сообщает kroonika.delfi.ee.

На одной из фотографий мужчина предстает в костюме Адама, сверкая на весь мир голыми ягодицами.

Шесть лет назад в Реформисткой партии произошел финансовый скандал, главным героем которого был Сильвер Мейкар, являющийся сейчас социал-демократом.

”И это моя дорогая Кайя Пае. Мы уже некоторое время вместе”, — подтверждает Мейкар, ушедший от жены, матери своих детей.

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ФОТО: Во дает! Смотрите, как политик в соцсети сверкает своими ягодицами

02.07.2018
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