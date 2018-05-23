ФОТО: Визит продолжается: Кальюлайд призвала Украину бороться с коррупцией

Сегодня продолжается визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд на Украину.

Утром Кальюлайд лично прибыла в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Поскольку проблема коррупции на Украине стоит особенно остро, визит Кальюлайд можно назвать знаковым: он четко показывает, насколько необходимым Эстония считает борьбу с коррупцией в стране.



Во время визита в ведомстве с лекцией выступал бывший замдиректора КаПо Ээрик Хелдна. Кальюлайд призвала всех работников бюро продолжать борьбу даже во время отсутствия попутных ветров и отметила, что более двадцать лет назад Эстонии также пришлось начинать все с нуля, но когда люди поймут, что антикоррупционная борьба и успешность государства между собой связаны, то дела сдвинутся с мертвой точки.