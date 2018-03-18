ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: Россияне выбирают президента

Выборы президента РФ

http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/foto-i-video-genkonsul-rf-v-narve-posle-obeda-ocheredi-k-izbiratelnyum-uchastkam-v-narve-sokratyatsya?id=81465055

А тем временем в Киеве....

На Чукотке и Камчатке избирательные участки уже закрыты. На Чукотке, по последним данным, явка составила более 76%, передает Gazeta.

Алексей Навальный сообщает, что его наблюдателей не пустили на участки. https://www.facebook.com/navalny/posts/1862942407058167#w=500

Краткий ABC от Al Jazeera. https://twitter.com/AJEnglish/status/975265631393275904?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/rorychallandsAJ/status/975277201611423744

Мнение.http://rus.delfi.ee/projects/opinion/prozrachnaya-imperiya-pochemu-putin-neizbezhno-budet-pereizbran-no-ego-vlast-hrupka?id=81461377

Избиркомы в Москве и Петербурге рапортовали о небывалой утренней явке. К 10 утра на участки подошло почти вдвое больше людей, чем на выборах 2012 года. Жители тем временем жалуются на "сомнительные аншлаги", а на участке в МГУ зафиксирован организованный подвоз избирателей, пишет newsru.com.

По данным Lenta.ru, уже проголосовали и кандидаты в прездиенты Владимир Жириновский, Павел Грудинин и Броис Титов.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сайт ЦИК подвергся хакерской атаке, угроза исходила из 15 стран, сообщает Gazeta.ru.

Еще немного фотографий с участков.https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=211631

В посольстве России на Украине сообщили, что избирательные участки на Украине открыты, но вот голосовать пока что могут только сотрудники димппредставительства. У российских граждан доступа на участки нет, пишет Gazeta.В Одессе доступ к зданию генконсульства России перекрыт полицией якобы из-за сообщения о минировании. Никаких пикетов или митингов возле здания не проходит, но недалеко от здания стоят несколько автозаков.Перед генеральным консульством РФ в Харькове представители националистических организаций начали пикет. По словам участников акции, они намерены не допустить проведения голосования на территории консульства. Здание консульства оцеплено сотрудниками Нацгвардии и полиции. Движение транспорта на прилегающих улицах перекрыто. Как сообщили в полиции, сотрудники Генконсульства РФ уже находятся в здании.Во Львове сотрудники полиции совместно с представителями Нацгвардии не пускают россиян для голосования на выборах президента. Правоохранители оградили металлическим забором здание российского консульства, где располагается один из избирательных участков. «Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», — сказал РИА «Новости» полицейский у здания консульства.

Путину программа не нужна?http://rus.delfi.ee/daily/abroad/putin-uveren-v-pravilnosti-svoej-programmy-kotoroj-na-ego-sajte-kandidata-ne-bylo?id=81464069

http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/foto-u-genkonsulstva-rf-v-narve-vystroilas-ogromnaya-ochered?id=81463915

Что происходит на избирательных участках.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=211629

Президент России Владимир Путин прибыл на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук, передает Gazeta со ссылкой на корреспондента РИА «Новости».

Gazeta.ru пишет, что к настоящему моменту все избирательные участки, расположенные на территории России, открылись. В 9.00 по Москве голосование началось в самом западном регионе страны — Калининградской области.Прямо сейчас в России работает 97 027 избирательных участков.Наблюдатели подсчитали, что в среднем явка на Дальнем Востоке и в Сибири превышает результаты явки к аналогичному периоду времени в 2012 году на 8-10%.В этом году впервые президента России выбирают жители Крыма и Севастополя. Здесь уже открылись около 1400 избирательных участков, а правом проголосовать обладают почти 1,8 млн человек.В Республике Крым открыто 1206 избирательных участков, в Севастополе — 182.

Как можно проголосвать в Эстонии: http://rus.delfi.ee/daily/estonia/vybory-prezidenta-rf-v-estonii-otkroyutsya-devyat-izbiratelnyh-uchastkov?id=81404441

Голосование стартовало. Первыми начали свою работу избирательные участки в Чукотском автономном округе и Камчатском крае. Они открылись в 8:00 по местному времени (в 22:00 субботы по Эстонии), пишет newsru.com.На пост президента претендуют восемь кандидатов: действующий глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, лидер "Яблока" Григорий Явлинский и глава "Российского общенародного союза Сергей Бабурин.Одним из нововведений на выборах президента России 18 марта стала отмена открепительных удостоверений, позволяющих голосовать на любом избирательном участке.

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/delfi-v-peterburge-vybory-prezidenta-rf-ob-etom-luchshe-ne-pisat-inache-mozhno-otravitsya-kofe?id=81451777

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/delfi-v-peterburge-predvybornyj-agitator-sudya-po-tomu-chto-namechaetsya-po-programme-putina-luchshe-ne-stanet?id=81444741

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/video-eksperty-v-studii-delfi-putin-genij-no-nyneshnie-vybory-napominayut-cirk?id=81448987

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/s-izbiratelnogo-uchastka-v-obezyannik-nezavisimyj-nablyudatel-vspominaet-vybory-prezidenta-rf-2012-goda?id=81443133

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/video-delfi-grazhdanin-rf-iz-narvy-ya-by-ne-skazal-chto-putin-horoshij-prezident-no-progolosuyu-za-nego?id=81431491

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/delfi-v-peterburge-rossiyane-rasskazali-pojdut-li-na-vybory-za-kogo-budut-golosovat-i-veryat-li-v-smenu-vlasti?id=81420299

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/video-posol-rf-v-tallinne-aleksandr-petrov-obratilsya-k-rossijskim-grazhdanam-nakanune-vyborov?id=81433437#cxrecs_s