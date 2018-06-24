ФОТО, ВИДЕО и КАМЕРЫ ОНЛАЙН: По всей стране снова дожди. На юго-востоке ливень особенно сильный

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По данным pogoda.ee, сегодня днем облачность увеличится везде и дожди распространятся по всей Эстонии. На востоке республики осадки сильные, возможна гроза. Ветер северный, северо-западный 5-12, на северном побережье порывы до 17, в районе Чудского озера до 20 м/с. Температура воздуха 11..16°C.
Понедельник, 25.06:
Ночью: В начале ночи облачно и дождливо. Местами осадки сильные, возможна гроза. После полуночи, начиная с востока, дожди станут реже. Северный ветер перейдет к западным направлениям 4-9, в начале ночи на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8…14°C.
Днем: Облачно с прояснениями, во многих местах кратковременный дождь. Вечером прояснит. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 15..20°C.
Вторник, 26.06:
Ночью: Малооблачная, преимущественно без осадков погода. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 7..13°С.
Днем: Переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18..23°С.
Среда, 27.06:
Ночью: Малооблачная, без осадков погода. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 9..14°С.
Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, на северном побережье западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 20..25°С.