24.06.2018, 15:15

ФОТО, ВИДЕО и КАМЕРЫ ОНЛАЙН: По всей стране снова дожди. На юго-востоке ливень особенно сильный

 (11)
обновлено в 20:37
rus.delfi.ee
EST 12

Сегодня начиная с трех часов дня в Юго-Восточной Эстонии начались сильные дожди. Если в четверг ночью в Таллинне выпало 23,6 мм осадков, то сегодня, согласно прогнозам, например, в Валге выпадет 24,2 мм.

Уже утром дожди прошли над Чудским озером и на северо-востоке страны.

Тем не менее, синоптики отмечают, что точно такого же потопа, как в Таллинне, скорее всего, не будет, поскольку ”почва Южной Эстонии более благоприятна для такого рода осадков”.

Смотрите, какая погода сейчас в Таллинне:

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Пярну

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Нарва

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ТОП

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Тарту

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Нарва-Йыэсуу

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По данным pogoda.ee, сегодня днем облачность увеличится везде и дожди распространятся по всей Эстонии. На востоке республики осадки сильные, возможна гроза. Ветер северный, северо-западный 5-12, на северном побережье порывы до 17, в районе Чудского озера до 20 м/с. Температура воздуха 11..16°C.

Понедельник, 25.06:
Ночью: В начале ночи облачно и дождливо. Местами осадки сильные, возможна гроза. После полуночи, начиная с востока, дожди станут реже. Северный ветер перейдет к западным направлениям 4-9, в начале ночи на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8…14°C.
Днем: Облачно с прояснениями, во многих местах кратковременный дождь. Вечером прояснит. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 15..20°C.

Вторник, 26.06:
Ночью: Малооблачная, преимущественно без осадков погода. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 7..13°С.
Днем: Переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18..23°С.

Среда, 27.06:
Ночью: Малооблачная, без осадков погода. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 9..14°С.
Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, на северном побережье западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 20..25°С.

Четверг, 28.06:
Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, на северном побережье западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 10..15°С.
Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, на северном побережье западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 21..27°С.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


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