ФОТО, ВИДЕО и БЛОГ: В России завершилось голосование на выборах президента

Выборы президента РФ

Ну что ж, по данным ЦИК, явка на текущих выборах составила 60%. Как уже говорилось, основные результаты будут известны ночью, а официальные результаты и того позже. Следите за ходом событий на Delfi! И спасибо, что были с нами.

http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/vybory-prezidenta-rossii-v-narve-proshli-bez-ekscessov-i-nablyudatelej?id=81468489

После обработки 25 процентов итоговых протоколов участковых избирательных комиссий Путин лидирует, набирая 72,53 процента голосов. У Грудинина - 15,44%, у Жириновского - 6,84%.

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/video-delfi-shef-redaktor-sputnik-estoniya-prichina-vysokoj-yavki-na-vybory-prezidenta-rf-antirossijskaya-isteriya?id=81467967

А вот и первые результаты подоспели. http://rus.delfi.ee/daily/abroad/putin-s-ogromnym-otryvom-lidiruet-na-prezidentskih-vyborah?id=81467971

Допущенный к выборам кандидат в президенты Ксения Собчак пригласила политика Алексея Навального, которого ЦИК отказался регистрировать, в свою новую партию. Тот отказался, заявив, что они с Собчак занимаются "разными делами", и дела Собчак "отвратительны". Перепалка произошла в прямом эфире на YouTube во время шоу "Невыборы" на канале "Навальный LIVE", сообщает newsru.com.

Выборы завершились. Впереди - обработка бюллетеней и подсчет голосов.

ЦИК тем временем объявил об отсутствии "серьезных жалоб" на проведение выборов.

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/video-delfi-byli-i-takie-storonniki-sobchak-v-tallinne-rasskazali-pochemu-progolosovali-za-nee?id=81467657

Гражданин в знак протеста съедает свой бюллетень. https://twitter.com/MBKhMedia/status/975381904508768256

Избирательные участки закрылись практически по всей стране. Сейчас завершили работу участки в центральной части России. Продолжают голосовать лишь жители Калининградской области. У них есть еще час, чтобы сделать свой выбор, пишет Gazeta.ru.

Крым.

Движение в защиту прав избирателей "Голос" на основе учета данных о нарушениях выявило лидирующие регионы: по данным наблюдателей, больше всего нарушений в Москве, Петербурге, Подмосковье, а также в Краснодарском крае, сообщает newsru.com.

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/video-delfi-za-putina-ili-grudinina-izbirateli-v-tallinne-sdelali-svoj-vybor?id=81467207

Очередь у посольства РФ в Риге. https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=211649

"Дождь" предлагает вниманию заинтересованных карту нарушений: https://tvrain.ru/2018/violations/

На выборы - с питомцем!

Член ЦИК Василий Лихачев заявил о попытках провокаций на избирательных участках на выборах президента России в Новой Зеландии, на Украине и в США, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА «Новости».«Попытки провокаций были в Новой Зеландии, на Украине, еще в ряде точек и, конечно, в США», — заявил Лихачев.

https://twitter.com/Annaafp/status/975249996227497984

https://twitter.com/MBKhMedia/status/975367877783183361

https://twitter.com/Gulay_Pole/status/975362595308875777

http://rus.delfi.ee/daily/abroad/video-v-kieve-zablokirovali-posolstvo-rossii-i-otkryli-pamyatnik-putinu?id=81466891

Явка избирателей на выборах президента России превысила 50%. По данным на 17:08 по Москве на участках проголосовали 51,9% избирателей, сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, пишет newsru.com.

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/video-delfi-posol-rf-nas-smuschala-minusovaya-temperatura-no-vopreki-nashim-somneniyam-aktivnost-vysokaya?id=81466433

Штаб Навального предлагает прямую трансляцию, отмечая различные нарушения и завышение ЦИКом явки. https://youtu.be/QL0nLqDdKdI

Харьков протестует.

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/kak-putin-v-estoniyu-priezzhal?id=81466069

https://twitter.com/ulibegova/status/975259233972256768

В подмосковных Люберцах на избирательном участке 1480 зафиксирован вброс бюллетеней в урну, заявила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова. «Вброс производился в районе 9 часов утра, сейчас стационарная урна опечатана, эти бюллетени будут признаны недействительными», - передает ее слова Gazeta.ru.

http://rus.delfi.ee/daily/abroad/norvegiya-obyavila-o-nepriznanii-vyborov-v-krymu?id=81466495

В Ингушетии проголосовал самый пожилой житель России – 122-летний Аппаз Илиев. «Старейшина проголосовал у себя дома: к Аппазу приехали члены избирательной комиссии с переносной урной», — сообщает пресс-служба главы республики, передает Gazeta.ru.

Социал-демократ Яанус Марранди, который наблюдает за выборами в РФ от ОБСЕ, говорит, что на избирательных участках наблюдается сосредоточение максимального количества развлечение с целью «выманить» людей из дома и побудить прийти на выборы. «На всех избирательных участках есть прилавки с колбасой, предлагаются печенья и пироги, продается мед и книги. Для детей организованы игры», - перечисляет политик.

https://www.facebook.com/RusEmbEst/posts/2029844163952419#w=500

Некоторые россияне устраивают из голосования настоящее шоу, пишет newsru.com. Так, в Нижегородской области избиратель прилетел на участок на дельтаплане, а в Петербурге на избирательный участок в Калининском районе пришли рыцари со щитами и копьями. Фото опубликовали сторонники Навального.https://twitter.com/teamnavalny_spb/status/975269713717747712

Голосовать приходят разные люди. https://twitter.com/KevinRothrock/status/975339810192809985

Корреспонденту «Газеты.Ru» уточнили в ЦИК, что объявленная общая явка по России - 34,72% - зафиксирована в 12:00. Таким образом, нынешняя явка точно выше той, что была в 2012-м. Тогда ЦИК по состоянию на 13:00 говорил о 30,01%.

По словам Ивановой, явка высокая, а подарков не наблюдается. http://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-nablyudayuschaya-za-vyborami-v-rf-ivanova-delfi-znachki-i-shariki-vot-i-vse-podarki-kotorye-mne-dovelos-uvidet?id=81465665

https://twitter.com/Grozny_2018/status/975280763074678785

https://twitter.com/lucas_rtfrance/status/975304746784509952

http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/foto-s-nadezhdoj-na-luchshee-zhiteli-kohtla-yarve-aktivno-uchastvuyut-v-vyborah-prezidenta-rf?id=81465457

Вот что пишет корреспондент «Газеты.Ru», который следит за ситуацией на московских участках: «Для детей устраивают конкурсы, во дворе 630 школы даже установили батут. В самом здании идет торговля самыми неожиданными товарами, от книг до гигиенических средств. На улице витает праздничный запах еды. Словом, атмосфера самая радостная. Кстати, для счастливчиков от 18 до 24 лет, впервые пришедших на выборы, приготовили сюрприз. Не отходя от урны, они получают билеты на концерты кумиров российской молодежи: Егора Крида, Тимати и Нюши».

Отдал голос - получил пирога) #пироговач29 #выборы2018 #Архангельск #20_школа Публикация от Александр Журило (@aleksandrzhurilo) 18 Мар 2018 в 1:50 PDT

http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/foto-i-video-genkonsul-rf-v-narve-posle-obeda-ocheredi-k-izbiratelnyum-uchastkam-v-narve-sokratyatsya?id=81465055

А тем временем в Киеве....

На Чукотке и Камчатке избирательные участки уже закрыты. На Чукотке, по последним данным, явка составила более 76%, передает Gazeta.

Алексей Навальный сообщает, что его наблюдателей не пустили на участки. https://www.facebook.com/navalny/posts/1862942407058167#w=500

Краткий ABC от Al Jazeera. https://twitter.com/AJEnglish/status/975265631393275904?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/rorychallandsAJ/status/975277201611423744

Мнение.http://rus.delfi.ee/projects/opinion/prozrachnaya-imperiya-pochemu-putin-neizbezhno-budet-pereizbran-no-ego-vlast-hrupka?id=81461377

Избиркомы в Москве и Петербурге рапортовали о небывалой утренней явке. К 10 утра на участки подошло почти вдвое больше людей, чем на выборах 2012 года. Жители тем временем жалуются на "сомнительные аншлаги", а на участке в МГУ зафиксирован организованный подвоз избирателей, пишет newsru.com.

По данным Lenta.ru, уже проголосовали и кандидаты в прездиенты Владимир Жириновский, Павел Грудинин и Броис Титов.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сайт ЦИК подвергся хакерской атаке, угроза исходила из 15 стран, сообщает Gazeta.ru.

Еще немного фотографий с участков.https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=211631

В посольстве России на Украине сообщили, что избирательные участки на Украине открыты, но вот голосовать пока что могут только сотрудники димппредставительства. У российских граждан доступа на участки нет, пишет Gazeta.В Одессе доступ к зданию генконсульства России перекрыт полицией якобы из-за сообщения о минировании. Никаких пикетов или митингов возле здания не проходит, но недалеко от здания стоят несколько автозаков.Перед генеральным консульством РФ в Харькове представители националистических организаций начали пикет. По словам участников акции, они намерены не допустить проведения голосования на территории консульства. Здание консульства оцеплено сотрудниками Нацгвардии и полиции. Движение транспорта на прилегающих улицах перекрыто. Как сообщили в полиции, сотрудники Генконсульства РФ уже находятся в здании.Во Львове сотрудники полиции совместно с представителями Нацгвардии не пускают россиян для голосования на выборах президента. Правоохранители оградили металлическим забором здание российского консульства, где располагается один из избирательных участков. «Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», — сказал РИА «Новости» полицейский у здания консульства.

Путину программа не нужна?http://rus.delfi.ee/daily/abroad/putin-uveren-v-pravilnosti-svoej-programmy-kotoroj-na-ego-sajte-kandidata-ne-bylo?id=81464069

http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/foto-u-genkonsulstva-rf-v-narve-vystroilas-ogromnaya-ochered?id=81463915

Что происходит на избирательных участках.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=211629

Президент России Владимир Путин прибыл на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук, передает Gazeta со ссылкой на корреспондента РИА «Новости».

Gazeta.ru пишет, что к настоящему моменту все избирательные участки, расположенные на территории России, открылись. В 9.00 по Москве голосование началось в самом западном регионе страны — Калининградской области.Прямо сейчас в России работает 97 027 избирательных участков.Наблюдатели подсчитали, что в среднем явка на Дальнем Востоке и в Сибири превышает результаты явки к аналогичному периоду времени в 2012 году на 8-10%.В этом году впервые президента России выбирают жители Крыма и Севастополя. Здесь уже открылись около 1400 избирательных участков, а правом проголосовать обладают почти 1,8 млн человек.В Республике Крым открыто 1206 избирательных участков, в Севастополе — 182.

Как можно проголосвать в Эстонии: http://rus.delfi.ee/daily/estonia/vybory-prezidenta-rf-v-estonii-otkroyutsya-devyat-izbiratelnyh-uchastkov?id=81404441

Голосование стартовало. Первыми начали свою работу избирательные участки в Чукотском автономном округе и Камчатском крае. Они открылись в 8:00 по местному времени (в 22:00 субботы по Эстонии), пишет newsru.com.На пост президента претендуют восемь кандидатов: действующий глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, лидер "Яблока" Григорий Явлинский и глава "Российского общенародного союза Сергей Бабурин.Одним из нововведений на выборах президента России 18 марта стала отмена открепительных удостоверений, позволяющих голосовать на любом избирательном участке.

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/delfi-v-peterburge-vybory-prezidenta-rf-ob-etom-luchshe-ne-pisat-inache-mozhno-otravitsya-kofe?id=81451777

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/delfi-v-peterburge-predvybornyj-agitator-sudya-po-tomu-chto-namechaetsya-po-programme-putina-luchshe-ne-stanet?id=81444741

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/video-eksperty-v-studii-delfi-putin-genij-no-nyneshnie-vybory-napominayut-cirk?id=81448987

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/s-izbiratelnogo-uchastka-v-obezyannik-nezavisimyj-nablyudatel-vspominaet-vybory-prezidenta-rf-2012-goda?id=81443133

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/video-delfi-grazhdanin-rf-iz-narvy-ya-by-ne-skazal-chto-putin-horoshij-prezident-no-progolosuyu-za-nego?id=81431491

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/delfi-v-peterburge-rossiyane-rasskazali-pojdut-li-na-vybory-za-kogo-budut-golosovat-i-veryat-li-v-smenu-vlasti?id=81420299

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/video-posol-rf-v-tallinne-aleksandr-petrov-obratilsya-k-rossijskim-grazhdanam-nakanune-vyborov?id=81433437#cxrecs_s