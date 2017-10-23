23.10.2017, 17:15

ФОТО: Вице-спикерами Рийгикогу были избраны Энн Ээсмаа и Ханно Певкур

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rus.delfi.ee
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Riigikogu aseesimeeste valimine Foto: Priit Simson

Сегодня на заседании Рийгикогу избрал Энна Ээсмаа и Ханно Певкура вице-спикерами. Спикер Рийгикогу – Эйки Нестор. Внеочередные выборы прошли в связи с отставкой Таави Рыйваса с поста вице-спикера Рийгикогу.

Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, в таком случае необходимо проводить выборы обоих вице-спикеров, сообщает пресс-служба парламента.

Председатель фракции Центристской партии Эстонии Керсти Сарапуу вновь представила кандидатуру Энна Ээсмаа.

Председатель фракции Свободной партии Эстонии Артур Тальвик представил кандидатуру Кристы Ару, а председатель фракции Партии реформ Эстонии Марис Лаури — кандидатуру Ханно Певкура.

В тайном голосовании Ээсмаа получил 52 голоса и был избран первым вице-спикером, Певкур — 33 голоса, и занял пост второго вице-спикера Рийгикогу. Ару набрала 9 голосов. В голосовании приняли участие 95 членов Рийгикогу. Один бюллетень был недействительным.

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