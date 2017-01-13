На прошедшем в пятницу собрании правления Партии реформ по предложению председателя партии Ханно Певкура на пост вице-президентов партии были утверждены Кая Каллас, Юрген Лиги и Урмас Паэт.

”При выдвижении кандидатов на пост вице-председателей я исходил из принципа, что ими должны стать те, кто набрал больше всего голосов на выборах правления. Кая, Юрген и Лиги являются выдающимися и опытными политиками, которые всегд стояли за защиту либеральных ценностей и которые помогут сделать Партию реформ еще более прозрачной”, — сказал Певкур.

