”При выдвижении кандидатов на пост вице-председателей я исходил из принципа, что ими должны стать те, кто набрал больше всего голосов на выборах правления. Кая, Юрген и Лиги являются выдающимися и опытными политиками, которые всегд стояли за защиту либеральных ценностей и которые помогут сделать Партию реформ еще более прозрачной”, — сказал Певкур.

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