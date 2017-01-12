Так, в Вильяндимаа на дорогах очень плохая видимость и скользко, поэтому участникам дорожного движения следует соблюдать предельную осторожность.
ФОТО: Ветер и снегопад ухудшили дорожные условия и в Вильяндимаа
Морозы и сильный ветер ухудшили дорожные условия по всей стране.
Так, в Вильяндимаа на дорогах очень плохая видимость и скользко, поэтому участникам дорожного движения следует соблюдать предельную осторожность.
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Окружной суд посчитал, что виновник страшной аварии на Тартуском шоссе должен отправиться за решетку дополнено в 15:43 (25)