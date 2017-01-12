Так, в Вильяндимаа на дорогах очень плохая видимость и скользко, поэтому участникам дорожного движения следует соблюдать предельную осторожность.

rus.delfi.ee
0
Читайте также:
Последствия мороза: не заводятся автомобили и замерзают трубы (6)Autoomaniku talverõõmud
Шторм разбушевался: паромное сообщение сильно нарушеноLeiger väljus oma esimesele liinireisile. Rohuküla-Heltermaa. TS Laevad
Волость: фирма по вывозу мусора должна знать, в каком климатическом поясе находится Эстония (16)Vedamata prügi Harjumaal, Kulli külas
Призыв к товариществам: не подвергайте опасности жизнь своих сограждан! (2)Katus, jää, lumi, koristamine, jääpurikas, hooldus, töömees, tööline, koristamine, maja,
ФОТО И ВИДЕО: Европу замело снегом, который принес с собой немало хлопот (9)ФОТО И ВИДЕО: Европу замело снегом, который принес с собой немало хлопот