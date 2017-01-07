Такая картина открылась фотографу в пятницу:
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В Эстонию пришла долгожданная зима. Столбик термометра опустился до минусовых отметок, что не преминуло сказаться на природе.
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