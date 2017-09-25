ФОТО: Весной Департамент полиции и погранохраны получит новый самолет

В мае 2018 года летный отряд Департамента полиции и погранохраны (PPA) получит в свое распоряжение новый самолет Beechcraft King Air 350ER, предназначенный прежде всего для экологического мониторинга. Сейчас в Швеции на самолет устанавливается необходимое оборудование, сообщает PPA.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт сказал, что приобретение нового самолета — это важный шаг для Департамента полиции и погранохраны. "Новый, более быстрый и экономичный самолет заменит технически устаревший самолет, которому уже 35 лет", — сказал Андрес Анвельт.

"Это первоклассный самолет, оснащенный необходимой для работы техникой", — сказал заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Прийт Пяркна. "При его помощи мы сможем совершать полеты для мониторинга окружающей среды. Сотрудники летного отряда обнаруживают различные загрязнения, в том числе слив трюмной воды, хотя их число уменьшается с каждым годом". В последние годы в эстонских водах обнаруживается 10–15 таких загрязнений в год.

Как сказал Пяркна, очень важно, чтобы крупные загрязнения были обнаружены как можно быстрее. "Таким образом мы сможем предупредить распространение загрязнений на берег, так как их ликвидация на берегу займет больше времени и будет в разы дороже, не говоря о нанесенном природе ущербе", — сказал Пяркна. По его словам, новый самолет прежде всего будет предназначен для экологического мониторинга, но будет также использоваться и для других задач, например, для поиска людей и охраны границы.

Для приобретения самолета министерство внутренних дел провело международный тендер, который выиграло шведское предприятие Bromma Air Maintenance AB. Самолет произведен в США и его общая стоимость составляет 19 031 446 евро. Самолет будет приобретен при помощи средств Фонда сплочения Европейского Союза (85%), доля финансирования со стороны государства составит 15%. Ранее при помощи средств Фонда сплочения ЕС были также приобретены новые транспортные средства для Спасательного департамента.