ФОТО: Верх безрассудства! На празднике установили батуты прямо под линиями электропередач

Батуты, установленные в прошлую субботу под линиями электропередач во время певческого и танцевального праздника в волости Раэ, подвергали опасности всех находившихся поблизости людей.

По словам главы эксплуатационного отдела Elering Андруса Веэлейда, с предприятием эти действия не согласовывались, хотя это обязательно нужно делать при любом мероприятии в охранной зоне линий электропередач, передает rus.err со ссылкой на Õhtuleht. "Массовые мероприятия в охранной зоне недопустимы и действия в инциденте в волости Раэ не были с нами согласованы", — отметил Веэлейда.

Председатель правления Elering Таави Вескимяги назвал произошедшее верхом безрассудства. "Дрожь берет, когда смотрю на фотографии батутов, установленных прямо под высоковольтными линиями. С тем же успехом можно отправить детей играть с канистрой бензина и спичками", — написал Вескимяги на своей странице в соцсети Facebook и добавил, что для смертельного случая вовсе не обязателен непосредственный контакт с кабелем. "Потенциально смертельный удар электрическим током может произойти даже с расстояния двух метров", — сказал Вескимяги.

